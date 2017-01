Cidades

Operação Horto Florestal dá orientação à população

Com cerca de 40 homens trabalhando, a Operação Horto Florestal prosseguiu ontem, em Sumaré. A ação resultou na orientação para a população que chegava no local sobre a proibição de nadar ou pescar na represa